Kena Bridge of Spirits: l’upgrade da PS4/PS5 sarà gratis

Uno dei titoli mostrati alla presentazione PlayStation 5 dello scorso giugno Kena Bridge of Spirits. Il gioco sarà cross-gen, e per quelli che non prenderanno PlayStation 5 subito ci sarà la possibilità di effettuare l’upgrade dalla PlayStation 4

Sul loro profilo Twitter ufficiale, agli sviluppatori di Ember Lab è stato chiesto se l’aggiornamento dalla versione PS4 alla PS5 sarebbe stato o meno gratuito. La risposta è stata un sì entusiasta, con tanto di cuore, confermando per la prima volta che si potrà ottenere un update gratuito tra le due console.

Come annunciato allo State of Play di pochi giorni fa, Kena Bridge of Spirits sarà disponibile dal 24 agosto. Oltre che su PlayStation 5 e PlayStation 4, il gioco arriverà anche su PC tramite Epic Games Store. Qui sotto potete vedere lo scambio di tweet.

Indeed, you do! 🧡 — Kena: Bridge of Spirits (@emberlab) March 5, 2021

Questa la descrizione del gioco attraverso la pagina ufficiale del PlayStation Store:

Kena: Bridge of Spirits è un’avventura d’azione basata su trama, ambientata in un mondo affascinante ricco di esplorazioni e combattimenti frenetici.

I giocatori devono trovare e far crescere una squadra di piccoli spiriti amichevoli chiamati Rot, migliorando le loro abilità e scoprendo nuovi modi per manipolare l’ambiente.

Kena, una giovane Guida degli Spiriti, è arrivata in un villaggio abbandonato, alla ricerca del sacro santuario di montagna.

Si sforzerà di scoprire i segreti di questa comunità dimenticata, nascosta in una foresta selvaggia dove sono intrappolati spiriti erranti.

Trova i Rot

Spiriti timidi e surreali nascosti nella foresta.

Mantengono l’equilibrio trasformando gli organismi morti e in decomposizione.

Caratteristiche principali

• Crea la tua squadra: trova e colleziona Rot per acquisire potenti abilità, fare scoperte e trasformare l’ambiente.

• Esplora: un villaggio dimenticato e una strana maledizione. Attingi al potere del Regno degli Spiriti per ricostruire questo mondo un tempo maestoso.

• Combattimenti frenetici: ormai gli spiriti sono corrotti, intrappolati e incapaci di andare avanti, mettendo alla prova Kena ad ogni passo.