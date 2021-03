Genshin Impact: trailer della versione 1.4, Invitation of Windblume

Come vi avevamo fatto sapere, oggi 6 marzo una live stream mostra gli aggiornamenti della versione 1.4 di Genshin Impact, l’action RPG di miHoYo. Ed è stato pubblicato un nuovo trailer che presenta l’evento “Invitation of Windblume”.

Questo il testo, in poesia, che accompagna il filmato:

Songs of joy in the winds are streaming,

Beneath the flowers old hymns abide;

Though you should seek the festivity’s meaning,

Forget not that which your hearts do hide.

Che tradotta potrebbe suonare così:

Canzoni di gioia nel vento stanno fluendo,

Sotto i fiori dimorano vecchi inni;

Anche se dovresti cercare il significato della festa,

Non dimenticare ciò che i tuoi cuori nascondono.

Ulteriori dettagli verranno forniti alle 17:00, sul canale ufficiale YouTube del gioco. Qui sotto potete intanto vedere il filmato.