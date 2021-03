Quantum Error: ecco il nuovo inquietante trailer!

Dal momento che è stato uno dei primi titoli mai annunciati per le console next-gen, Quantum Error, lo sparatutto in prima persona horror sci-fi firmato da TeamKill Media, si è attirato addosso una buona dose di attese. Anche se il developer aveva inizialmente sperato di riuscire a terminare il gioco in tempo per farlo uscire al lancio di PlayStation 5, lo scorso 12 novembre 2020, il lavoro di sviluppo sul titolo non è ancora terminato.

Nel frattempo è arrivato anche l’annuncio dell’arrivo di una versione per Xbox e per PC, ma nessuna notizia su una data di uscita ufficiale. Beh, potremmo trovarci a breve di fronte a una svolta, dal momento che TeamKill Media ha rilasciato un nuovo, breve ma inquietante trailer gameplay del gioco.

Infatti in vista del Future Games Show, lo showcase primaverile di videogiochi durante il quale dovrebbero essere rivelate interessanti novità su Quantum Error, arriva dunque questo nuovo, disturbante video pieno di ragni mutati, mostri umanoidi e tanto, tantissimo sangue.

Quantum Error non ha ancora una data d’uscita ufficiale, ma arriverà su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S e PC. Altre novità sono attese dal Future Games Show, per cui continuate a seguirci se volete rimanere aggiornati su tutti gli sviluppi del titolo TeamKill Media.