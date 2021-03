Remedy Entertainment: 5 titoli attualmente in sviluppo

Fondata nel 1995 a Espoo, in Finlandia, Remedy Entertainment è rapidamente diventata una delle realtà più importanti dell’industria videoludica, realizzando alcuni capisaldi del genere action e capolavori di narrativa come Max Payne e Control, probabilmente il miglior titolo realizzato dalla casa finora.

Remedy è da sempre nota per la sua estrema fecondità, e sembra che questa caratteristica sia stata confermata dagli ultimi report. Nonostante si sapesse da tempo che la software house fosse impegnata su molti progetti, ora, grazie a GameIndustry, sappiamo precisamente di quanti si tratta. Secondo le parole del CEO Tero Virtala infatti, Remedy Entertainment ha attualmente quattro team di sviluppo attivi: quello principale (cioè quello che ha creato Control) che, oltre ai vari port del successo del 2019, ha iniziato lo sviluppo del prossimo grande titolo della casa finlandese. C’è poi un secondo team che sta lavorando a un multiplayer a cui il developer si riferisce con il titolo di Vanguard. Il terzo team sta invece lavorando a due progetti non ancora annunciati che faranno parte della partnership con Epic Games. L’ultimo dei quattro team è al lavoro su Crossfire X, un titolo atteso al lancio per questo 2021.

Nonostante la notizia sia certamente interessante, purtroppo nessun dettaglio è stato rilasciato sui titoli ancora non annunciati. Remedy Entertainment, che esce da un 2020 da record (grazie, in gran parte, al successo di Control), non ha dunque la minima intenzione di rallentare. In attesa di novità sui titoli della software house finlandese, continuate a seguirci su Gamesvillage.it!