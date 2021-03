Control: non è stata una grossa hit per il CEO di Gameindustry

Control è stato sicuramente uno dei titoli che più interessanti e mai realizzati da Remedy Entertainment, disponibile attualmente sugli scaffali dei negozi per PC, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S e Nintendo Switch via Cloud. Eppure, nonostante i premi e le due milioni di vendite proprio per quest’ultimo motivo, secondo il CEO di Gameindustry.biz, Tero Virtala, non è stata una grande hit nel complesso sul mercato odierno.

Ecco le dichiarazioni di Tero Virtala:

Siamo davvero felici del successo di Control. Ha vinto il premio Game of the Year, ha venduto più di due milioni di unità e continua a vendere, ma due milioni non sono ancora un grande successo nel nostro settore. Quando parliamo di giochi di grande successo, stiamo parlando a livello di industria, questo è ciò a cui puntiamo.



Insomma, in base alle dichiarazioni del CEO di Gameindustry.biz, Control non è un successo per le due milioni di vendite, le quali sarebbero dovute essere maggiori per ritenere Control un colpo ben riuscito da Remedy Entertainment agli occhi di Tero Virtala, anche se, l’azienda responsabile dell’opera è soddisfatta già dei risultati ottenuti dal prodotto con protagonista Jesse Faden. Infine, vi ricordiamo la nostra recensione dell’Ultimate Edition dedicata all’iterazione appena citata.