Tales of Arise si mostra nel nuovo spettacolare trailer

Bandai Namco Entertainment ha pubblicato un nuovo stuzzicante trailer dedicato interamente per Tales of Arise, previsto al momento su PC, Xbox One e PlayStation 4. Al momento attuale, i giocatori sono ansiosi di sapere maggiormente sul progetto dell’azienda nipponica e della sua relativa data d’uscita sugli scaffali dei negozi e, a tal proposito, forse abbiamo una risposta a questa domanda.

Secondo quanto svelato dal trailer stesso, visibile in calce alla notizia, Tales of Arise riceverà ulteriori aggiornamenti e notizie da parte degli sviluppatori a partire da questa Primavera, anche se non sappiamo con esattezza in quale mese o giornata. Insomma, per coloro che aspettano l’iterazione non dovranno aspettare tanto tempo per ricevere ulteriori notizie sull’JRPG.