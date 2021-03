Shaman King: rivelata la data d’esordio del reboot!

Poco dopo aver confermato, con un nuovo trailer, il suo approdo su Netflix, Shaman King, serie anime reboot di quella del 2001, tratta dal manga di Hiroyuki Takei, ha finalmente svelato la sua data ufficile d’esordio con un bellissimo poster, condiviso dal profilo Twitter ufficiale dell’anime.

Dunque la serie reboot è pronta a fare il suo debutto il prossimo 1 aprile 2021 segnando il ritorno, a vent’anni di distanza, di Yoh Asakura e del suo inseparabile spirito, l’onorevole guerriero Amidamaru. Ovviamente si tratta di una data valida solo per il Giappone, e i fan interanzionali della serie dovranno aspettare la versione Netflix, che arriverà sicuramente più tardi.

Cionondimeno è sicuramente importante che sia arrivata la data ufficiale per una serie che vuole rendere giustizia all’opera di Takei, anche a molti anni di distanza. Il primo adattamento anime infatti ha sofferto del periodo di pausa vissuto dal manga e non ha mai ricevuto una conclusione adeguata. Una conclusione che Takei ha elaborato lentamente, portando il manga verso la sua fine nel 2005.

Ora dunque finalmente l’anime potrà esplorare tutte le vicende dei nostri protagonisti e andare fino in fondo allo Shaman Fight, svelando chi sarà il nuovo Shaman King. Per questa nuova versione dell’anime sono molti i membri del cast originale che hanno deciso di tornare nei loro ruoli, anche se non mancherà qualche volto nuovo.

Insomma, siete pronti al ritorno di Shaman King? Aprile ormai è vicino!