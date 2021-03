Justice League: la trama del secondo film

Justice League arriverà dal 18 marzo nella versione fortemente voluta da Zack Snyder, ma in rete è trapelata (grazie a Comicbookmovie) l’intera trama del secondo film della trilogia come pensata dal filmaker originariamente. Ricordiamo che Justice League 2 non è in programma e si parla di “film cancellato” ma, nel dubbio, vi consigliamo di non proseguire con la letture se non volete spoilerarvi la pellicola (qualora Warner ci ripensasse).

ATTENZIONE! SPOILER!

Dopo gli eventi di Justice League, il team si riunisce per affrontare un disastro naturale ma poco dopo deve dividersi per i loro problemi personali. Bruce Wayne sta lavorando a stretto contatto con Lois Lane per rintracciare Lex Luthor: il villain sta componendo il suo team di supercattivi per fronteggiare la JLA e composta da Doctor Poison, Capitan Cold, Orm e Black Manta. Intanto Superman ha difficoltà a tornare alla sua vita normale ora che “Clark Kent” è morto e dopo che scopre che Lois è incinta; Wonder Woman riesce a tornare a Themyscira mentre Cyborg aiuta Flash a scagionare il padre di Barry.

A Themyscira Menalippe, l’Amazzone che ha avvertito Diana dell’attacco di Steppenwolf nel primo film, l’aiuta a vedere una visione della sua casa natale ma Diana vede anche sé stessa diventare la Dea della Guerra che uccide Superman. Aquaman si ritrova, invece, coinvolto in una guerra tra gli Atlantidei. Batman è occupato a rintracciare l’Enigmista, a cui Lex ha affidato il compito di risolvere l’enigma dell’Equazione dell’Anti-Vita. Cosa che l’Enigmista riesce a fare e quando Batman lo scova in una capanna abbandonata, il villain si uccide.

Lex attiva le Scatole Madri ma è qui che arriva Darkseid per prendere quel potere attivato da Luthor. Superman chiede a Batman di proteggere “il suo mondo” (Lois) e va a combattere Darkseid. Batman e Lois hanno un battibecco all’interno della Bat-Caverna con la donna che afferma che il bambino che porta in grembo non è di Bruce Wayne. Lex dice a Darkseid che ha il potere di uccidere Superman ma il big villain afferma che, al contrario, vuole che il supereroe di Krypton cada ai suoi piedi ma, per farlo, deve essere ‘spezzato’: per questo Lex indica di uccidere la sua Lois Lane. Nella Bat-Caverna, Batman viene sopraffatto da Darkseid e il cattivo uccide Lois con il raggio Omega davanti gli occhi di Superman sopraggiunto in quel momento: ma il Kryptoniano è troppo lento e cade ai piedi di Darkseid ed il controllo dell’Equazione dell’Anti-Vita.

In concomitanza, il team di Lex attacca.Doctor Poison sprigiona un virus a Themyscira che uccide tutte le Amazzoni, inclusa Wonder Woman (che muore tra le braccia della madre). Aquaman viene completamente sopraffatto da Black Manta e da Orm e Mera riesce a malapena a scappare. Flash sopravvive grazie all’aiuto di Cyborg che, però, viene ‘spezzato’ in due. Batman riesce a fuggire alle grinfie di Superman il quale, invece, trova Lex e lo incenerisce.