My Hero Academia: un fan ricrea il liceo Yuei su Minecraft

My Hero Academia è un’opera che è stata in grado di farsi largo facilmente nel cuore degli appassionati di manga e anime, diventando immediatamente uno dei prodotti più riconoscibili e di maggior successo dell’industria, grazie anche alla sua fusione di elementi tipici della cultura nipponica con il tipo di supereroismo da classico del fumetto americano.

Un cocktail di successo che ha spinto sempre di più i fan ad appassionarsi all’opera di Kohei Horikoshi che è tra l’altro molto vicina a tornare con la sua quinta stagione, pronta a fare il suo esordio in Giappone il prossimo 27 marzo 2021. E così potremo tornare al fianco di Izuku e dei suoi compagni di classe, tutti aspiranti eroi in rampa di lancio, pronti a spiccare il volo dopo essere stati educati nella miglior istituzione del paese, il liceo Yuei.

Questa scuola davvero unica del suo genere è diventata, in breve, uno dei luoghi più iconici del manga, tanto da ispirare a un fan un omaggio davvero particolare. In oltre quindici ore di lavoro infatti, l’utente Reddit Fyrados è riuscito a realizzare una perfetta riproduzione del liceo all’interno di Minecraft, il popolare gioco sandbox di Telltale Games che permette di utilizzare una serie di strumenti di costruzione per edificare praticamente qualsiasi tipo di paesaggio, tutti disponibile per essere ammirati dagli altri giocatori.

Non è la prima volta che un fan (o un gruppo di fan), decide di realizzare un progetto di questa portata: già in passato un appassionato di Naruto era riuscito nell’impresa di ricreare la Valle dell’Epilogo, mentre un gruppo di fan de L’attacco dei giganti aveva riprodotto una versione a grandezza naturale della città di Shiganshina, la prima a essere distrutta dal Gigante Colossale e dal Corazzato. Del resto Minecraft si presta in modo particolare a questo tipo di omaggi alla cultura pop, di cui certo gli anime sono parte importantissima.

Cosa ne pensate di questa riproduzione del liceo Yuei? Per tutte le altre novità su My Hero Academia, continuate a seguirci!