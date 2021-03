Justice League: la trama del terzo film

Justice League – nella versione di Zack Snyder – arriverà il 18 marzo in digitale. E, mentre l’attendiamo, ecco trapelare (grazie a Comicbookmovie) la trama del terzo film concepito da Snyder ma mai realizzato. Anche se è un film “cancellato” e la Warner non ha piani a riguardo, vi consigliamo di non proseguire con la lettura se non volete rovinarvi un’eventuale sorpresa (qualora la Warner ci ripensasse).

ATTENZIONE! SPOILER!

Il terzo film si apre con l’arrivo di Lanterna Verde. Arriva sulla Terra desolata in cerca del suo partner ma trova, invece, un alleato in Batman (che lo aiuta a proteggersi dai Parademoni). Arrivano anche Deadshot – che adesso è parte della JLA – e Flash per dare loro una mano. Bruce chiede a Barry di stare alla larga in quanto è una risorsa preziosa ma Flash non l’ascolta e per poco non viene ucciso: lo salva Lanterna Verde ed ha inizio la loro amicizia. Tornati a Villa Wayne, Batman avverte tutti che ha un piano per uccidere Darkseid e Lanterna Verde decide di aiutarli. Cyborg sta costruendo il Tapis Roulant Cosmico ma ci sono svariate complicazioni con i viaggi nel tempo: non sanno in che anno finirà Barry ed è una cosa che possono fare soltanto una volta all’anno (quando i pianeti si allineano). La popolazione della Terra, intanto, è caduta ai piedi di Darkseid diventando i suoi Parademoni o i soldati di Superman. E’ così che Deadshot ha perso sua figlia ed è per questo che hanno bisogno di una Scatola Madre: quest’arma potente può alimentare il Tapis Roulant Cosmico per 10-15 secondi, ma cosa può dire al Batman del passato? Tutti concordano con il fargli dire ‘ferma Lex’ ma Bruce, prende da parte Barry, e gli sussurra un’altra cosa da dire e Flash è scioccato. Il team ce la fa a recuperare la Scatola Madre ma attirando l’attenzione dell’Uomo D’Acciaio. Deadshot prova a rallentare Superman con un proiettile di kryptonite ma l’Uomo D’Acciaio lo uccide. Mera viene schiacciata mentre Lanterna Verde viene fatto saltare in aria insieme al suo anello del potere dall’Uomo D’Acciaio; Cyborg viene fatto a pezzi dai Parademoni. Batman e la sua lancia sono gli ultimi a fronteggiare Superman ma, quest’ultimo, ha la meglio uccidendo Il Cavaliere Oscuro. Flash, nonostante questo, riesce a tornare indietro nel tempo.

Flash arriva nella Bat-Caverna e svela a Bruce che il figlio che porta in grembo Lois è il suo. Lois conferma e svela a Bruce che Lex ha assemblato un team di super-cattivi per fermare la JLA. Appare Darkseid e la storia sembra ripetersi. Mentre Flash svanisce dall’esistenza, Batman salva Lois e si prende il raggio Omega al suo posto. Un Superman arrabbiato costringe Darkseid a ritirarsi e salva i suoi compagni dalle grinfie del team di Lex, che viene sconfitto. Bruce sta morendo e dice a Lois che avrebbe voluto provare ad avere una vita con lei al di fuori della Bat-Caverna. Wayne decide di andare in missione, comunque, con la squadra.

Tutta la Terra si unisce contro Darkseid, Lex e le sue forze. Wonder Woman guida le Amazzoni ed Aquaman gli Atlantidei. Tutto l’Universo DC – incluso il Corpo delle Lanterne Verdi – si unisce. Ci sono delle perdite – Hippolyta, per esempio, muore – ma la JLA è troppo potente. Flash ora è cosi veloce da poter essere in due posti differenti mentre Cyrborg distrugge le Scatole Madri per indebolire Darkseid. Ma è Batman che decide di compiere il sacrificio finale per sconfiggere il villain una volta per tutte.

Dopo la battaglia, Wonder Woman è diventata la leader di Themyscira e negozia la pace tra i popoli del mondo. Aquaman diventa il legittimo erede al trono di Atlantide; Cyborg si è evoluto, diventando un Dio dell’era digitale e trasformandosi per rendere il suo look più umano. Superman ancora ama Lois, nonostante sappia che il figlio è di Bruce. Decide di fargli da padre e di tornare ad essere Clark Kent. Ci sono, comunque, dei punti interrogativi (cosa è accaduto a Lex? E a Flash?), ma vent’anni dopo, ad un Memoriale su Batman, il Commissario Barbara Gordon chiede a Lois quando ha intenzione di dire a suo figlio la verità sul padre. Circondata dai membri della JLA, Lois svela a suo figlio che il papà è Batman.