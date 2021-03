My Hero Academia: ecco lo spot con protagonista Bakugo!

Ormai è partito il conto alla rovescia in vista del 27 marzo 2021, data del debutto, in Giappone, della quinta stagione di My Hero Academia. L’anime tratto dal manga di Kohei Horikoshi è pronto a fare un grande ritorno in scena dopo gli avvenimenti della quarta stagione, adattando l’amato arco narrativo dell’Addestramento Congiunto, che vedrà l’uno contro l’altro gli studenti della 1-A e della 1-B del liceo Yuei.

E proprio per anticipare il ritorno, oltre all’avvio di un interessante sondaggio tra i fan, My Hero Academia ha voluto condividere un nuovo spot televisivo, che ha come protagonista e narratore Katsuki Bakugo, e che regala qualche anticipazione sulla nuova stagione, in particolare su questa prima saga. Ci si aspettano grandi cose da Bakugo durante questa quinta stagione: dopo essere rimasto un po’ in ombra durante l’arco narrativo dedicato allo Shie Hassikai e a Overhaul, Bakugo deve dimostrare di poter ancora essere un passo avanti a Deku. Per questo motivo aspettiamoci di vederlo scatenarsi durante gli scontri contro i compagni della 1-B, e di dare il massimo per proseguire lungo la strada per diventare l’eroe numero uno.

Da Bakugo ci si aspetta anche una profonda maturazione personale, che possa adattare nella versione animata quella vissuta dal suo personaggio nel manga di Horikoshi.

La quinta stagione comunque non si fermerà al solo arco narrativo dell’Addestramento Congiunto, e i fan si stanno chiedendo quale altra saga del manga di Horikoshi verrà adattata. La maggior parte degli appassionati crede che sarà la volta delo scontro tra Shigaraki Tomura e il villain noto come Re-Destro, con l’Unione dei Villain pronta a un plateale e incredibile ritorno in scena.

Tutti i misteri saranno svelati però soltanto con l’arrivo della nuova stagione. Preparatevi: manca poco ormai! Vi ricordiamo che tutte le news su My Hero Academia le trovate anche continuando a seguirci su Gamesvillage.it!