Tales of Festival 2021: ecco le date dell’evento

Durante il corso del Tales of Festival 2020, sono arrivate diverse notizie da Bandai Namco Entertainment e Tales Studios legato prettamente al brand Tales of, nel quale è stato proprio pubblicato nel corso delle recenti ore un nuovo trailer per Tales of Arise, titolo molto atteso dai giocatori PC, Xbox One e PlayStation 4, anche se non conosciamo la data d’uscita dell’opera nipponica JRPG.

Scendendo nei dettagli, Bandai Namco Entertainment ha annunciato le date del Tales of Festival 2021, che si svolgerà dal 20 al 21 Novembre 2021. Inoltre, il sito ufficiale dell’evento aprirà ufficialmente nella giornata di domani, Lunedì 8 Marzo 2021. Non sono arrivati altri dettagli in merito, ma ne aspettiamo nei mesi a venire.