ConnecTank: trailer di debutto per il puzzle multiplayer

Il publisher Natsume e lo studio di sviluppo YummyYummyTummy hanno pubblicato il primo trailer per il debutto di ConnecTank, un multiplayer/puzzle game.

La produzione è in arrivo questo autunno per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite Steam. Mentre trovate il trailer in calce, vi lasciamo alla descrizione di ConnecTank, lasciata direttamente da Natsume.