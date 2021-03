Watch Dogs Legion: rimandata di poche settimane la modalità multiplayer su PC

Con un annuncio tramite l’account ufficiale Twitter, Ubisoft ha reso noto che la modalità multiplayer di Watch Dogs Legion su PC, prevista per il 9 marzo, è stata ora posticipata alla fine del mese.

La ragione dietro il rinvi è un problema specifico, sebbene non ancora identificato, che causa problemi di crash e stabilità a giocatori possessori di determinate schede video. Il team francese è attualmente al lavoro per un fix.

Proprio per il lavoro da svolgere, il team ha deciso di rimandare leggermente la modalità. Tenete presente, comunque, che le altre versioni non verranno intaccate in alcun modo. Infatti l’uscita su console è comunque prevista per il 9 marzo.

Insomma, i giocatori PC di Watch Dogs Legion dovranno attendere il 23 marzo per poter mettere le mani sulla nuova modalità in arrivo.