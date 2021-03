Dragon Ball FighterZ: Gogeta SSJ4 si mostra in azione, svelata anche la data d’uscita del DLC

L’ultimo contenuto recente che ha debuttato in Dragon Ball FighterZ è stato Super Baby 2, il quale ha avuto una calda accoglienza dalla community del picchiaduro sviluppato da Arc System Works e pubblicato da Bandai Namco Entertainment, attualmente disponibile sugli scaffali dei negozi per PC, Xbox One, Nintendo Switch e PlayStation 4. Nel corso delle recenti ore, tramite una diretta su Twitch, gli sviluppatori hanno finalmente mostrato Gogeta SSJ4, l’ultimo personaggio dell’anno 3 dell’iterazione 2.5D.

Ebbene, nello showcase, che potete vedere un piccolo estratto della diretta in calce alla notizia, è possibile dare uno sguardo al character ed alle sue combo insieme alla Spark, la quale permette un ulteriore estensione dei propri attacchi. Come se non bastasse, successivamente, Bandai Namco Entertainment ha pubblicato un trailer dedicato sempre a Gogeta SSJ4, svelandone anche la sua data d’uscita: 12 Marzo 2021. Insomma, non toccherà aspettare tanto per mettere le mani sulla fusione tra Goku e Vegeta SSJ4.