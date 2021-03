The Division 2: arriverà una nuova modalità di gioco

Lo scorso mese Ubisoft aveva sorpreso tutti i videogiocatori annunciando che, a differenza di quanto previsto in precedente, il dodicesimo update di Tom Clancy’s The Division 2 non sarebbe stato l’ultimo. Il supporto del titolo sviluppato da Massive Entertainment continuerà dunque per tutto il 2021, e sembra proprio che il prossimo aggiornamento sarà decisamente importante.

Nonostante infatti stiamo parlando di un update che si trova ancora all’inizio della sua fase di sviluppo (sembra che verrà rilasciato, al più presto, negli ultimi mesi dell’anno), si conosce già qualche dettaglio, rivelato con un recente comunicato proprio da Ubisoft. Oltre a concentrarsi sulla varietà e la redditività del titolo infatti, l’aggiornamento introdurrà una modalità di gioco completamente nuova, e mai vista prima d’ora nel fanchise. Il tutto sotto la sapiente direzione di Adrian Trasca e Yannick Bachereau, produttore e direttore creativo associato di The Division 2.

L’aggiornamento potrebbe richiedere più tempo perché nel frattempo Massive Entertainment sta lavorando ad altri progetti, tra cui spicca un titolo dedicato ad Avatar e soprattutto un open world ambientato nell’universo di Star Wars (ancora nelle sue fasi iniziali).

Una novità che farà felici i tantissimi fan e giocatori del famoso titolo di Ubisoft: l’azienda francese ha infatti confermato che la serie di The Division ha raggiunto collettivamente gli oltre quaranta milioni di giocatori.

Vi ricordiamo che The Division 2 è attualmente disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia, ma anche su PlayStation 5 e Xbox Series X e S in modalità di retrocompatibilità.