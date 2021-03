Gears of War: The Coalition sta cercando personale

Se c’è una saga che ha saputo fare la storia degli sparatutto su Xbox (insieme, ovviamente, ad Halo), quella è Gears of War, la creatura di The Coalition. La saga del developer canadese di proprietà degli Xbox Game Studios ha fatto registrare il suo picco di massimo successo con Gears 5 (qui la nostra entusiastica recensione), uscito nel settembre 2019, ma sembra che la società stia già pensando al futuro della saga.

Attraverso una pagina dedicata del proprio sito ufficiale infatti, The Coalition ha iniziato a cercare dl nuovo personale, da integrare all’interno del team di sviluppo in alcune posizioni chiave per “creare giochi pazzeschi di Gears of War“.

I profili richiesti sono molti: a partire da quello di Lead level artist per arrivare a quello di Senior gameplay technical designer, passando per il Lead cinematic animator. The Coalition sembra determinata, a quanto dichiarato dalla stessa azienda, a “spingere il franchise di Gears verso nuove vette”. Un obiettivo ambizioso, soprattutto se sommato a quello dichiarato nell’annuncio per un nuovo UI Software engineer, e cioè la volontà di “forgiare i futuro della IP e ridefinire i confini delle piattaforme e dei device d’intrattenimento Microsoft“.

Inoltre, dagli annunci si può trarre anche qualche altro interessante dettaglio sui progetti che The Coalition ha in mente per il futuro della serie di Gears of War, che sarebbe nel cloud. L’annuncio per la posizione di Service Software engineer sostiene infatti che l’azienda vuole “ridefinire l’esperienza di Gears attraverso l’applicazione delle moderne tecnologie dei servizi cloud”.

Passerà un po’ prima di avere qualche notizia ufficiale sul futuro del franchise di Gears of War, ma The Coalition sembra essere pronta a confermare la via già intrapresa con Gears 5. Una via fatta di narrativa, di open world e di un maggior coinvolgimento del giocatore attraverso l’importanza data alle sue scelte.