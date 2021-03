Sony: il nuovo titolo di London Studio ha “un potenziale enorme”

Dopo aver prodotto uno dei migliori titoli attualmente disponibili per PSVR, l’FPS cinematico Blood & Truth, SIE London Studio, uno dei developer interni di Sony Interactive Entertainment, aveva generato l’hype di tutti i giocatori alla fine dello scorso anno annunciando il progetto per un nuovo titolo next-gen.

E proprio su quel titolo l’azienda ha grandi aspettative, così come confermato da Tara Saunders, la co-direttrice dello studio in una recente intervista pubblicata sul sito internet ufficiale del developer durante la quale ha affermato che il gioco ha un “enorme potenziale“:

“Voglio che sognamo in grande e che realizziamo il nostro pieno potenziale… ma allo stesso tempo assicuro che c’è una grande attenzione sulle pratiche etiche e di sviluppo sostenibile dei giochi. Abbiamo dei valori molto forti, il che significa che dobbiamo sempre tenere a mente, quotidianamente, il valore dell’inclusività, dell’equilibrio e dello spirito di gruppo. Il nostro prossimo proggetto ha un enorme potenziale e vogliamo spingerlo al massimo fortificando il team perché sviluppi un videogioco top di gamma!”



L’opinione più diffusa è che anche questo nuovo titolo di SIE London Studio sarà in qualche modo legato alla tecnologia VR. Il developer ha infatti afferamto in passato che avrebbe voluto continuare a investire nella realtà virtuale, e Sony ha annunciato di recente di star lavorando al prossimo headset VR specifico per la PlayStation 5. Sarebbe molto intrigante la possibilità che il nuovo titolo di SIE London Studio possa essere rilasciato al lancio di questo nuovo set. Una killer application che diventerebbe irrinunciabile per tutti i giocatori.

Anche se sicuramente bisognerà aspettare ancora molto prima di avere qualche novità su questo titolo, anche se qualche piccolo indizio è già stato raccolto. Grazie alle offerte di lavoro del developer infatti si è potuto ipotizzare che il titolo avrà una componente online. Vi terremo informati su tutti gli ulteriori sviluppi di questo gioco, per cui continuate a seguirci!