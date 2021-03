Lamù: Crunchyroll aggiunge tre film al suo catalogo

Se c’è un’autrice che ha saputo fare la storia del manga e degli anime quella è sicuramente Rumiko Takahashi. Conosciuta come la regina dei manga, la Takahashi è probabilmente tra le autrici di questo medium più note al mondo, grazie ai suoi franchise di estrema popolarità come Inuyasha (da cui è stato tratto il recente sequel Yashahime Princess Half-Demon), Ranma 1/2 e soprattutto Lamù, la sua prima opera lunga e anche quella che l’ha lanciata nell’industria fumettistica giapponese.

Apprezzatissima in patria così come a livello globale, Lamù è stata protagonista di numerosi film nel corso degli anni, pietre miliari dell’animazione giapponese che ora stanno arrivando sul sito dedicato gli anime Crunchyroll. Recente è infatti la notizia secondo cui la piattaforma ha aggiunto al proprio catalogo tre storici film dedicati alla “ragazza dello spazio”.

Il primo di questi è la quarta pellicola della serie, Lamù Forever La principessa nel ciliegio, film del 1986 durante il quale, a causa dell’abbattimento di un ciliegio secolare nella tenuta di Mendo, la ragazza finisce per perdere i suoi poteri e per scomparire. L’altra nuova aggiunta al catalogo di Crunchyroll è il quinto film tratta dall’opera di Rumiko Takahashi, Un ragazzo, una ragazza, uscito nel 1988, nel quale la ragazza dello spazio va incontro a dei “problemi di coppia” con il fidanzato Ataru, e infine, terzo e ultimo nuovo arrivo, Sei sempre il mio tesoruccio, sesto film della serie, datato 1991, che vede Lamù e Ataru alle prese con la bellissima principessa aliena Lupika.

Soltanto lo scorso mercoledì Crunchyroll aveva aggiunto anche i primi tre film della serie di Lamù, Only You (1983), Beautiful Dreamer (1984) e Remember My Love (1985). Capolavori imperdibili per tutti gli appassionati del lavoro della Takahashi!