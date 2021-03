The Rising of the Shield Hero: svelata la release della seconda stagione

Nell’oceano sterminato di anime isekai che vedono come protagonisti dei teenager catapultati in mondi paralleli (nella maggior parte dei casi fantasy), uno dei più validi e più popolari è sicuramente The Rising of the Shield Hero, anime tratto dalla serie di light novel di Aneko Yusagi e Minami Seira. La prima stagione della serie si era conclusa con un Naofumi più deciso e pronto a cambiare il corso del proprio viaggio, e ora, finalmente, l’atteso seguito ha avuto una finestra di rilascio.

A quanto pare infatti, la seconda stagione farà il suo esordio nell’ottobre 2021 (anche se non è ancora stata indicata una data precisa), sulla piattaforma dedicata Crunchyroll. Prepariamoci dunque a tornare nel nostro mondo fantastico, al fianco dell’eroe e della sua compagnia di avventurieri (anche se sembra che alcuni personaggi non torneranno nella nuova stagione). La serie sarà ancora prodotta da Kinema Citrus, lo studio d’animazione della prima stagione.

Dopo aver fatto il suo esordio nel 2012 come light novel, The Rising of the Shield Hero è stato trasposto in un manga nel 2014 e ha infine avuto il suo adattamento anime nel 2019. Nei venticinque episodi della prima stagione abbiamo potuto vedere l’inizio del difficile cammino di Naofumi, trascinato in un mondo parallelo come uno dei leggendari Eroi. Dopo aver ricevuto lo Scudo, il ragazzo verrà tradito dai suoi compagni e falsamente accusato di aver violentato la principessa Malty Melromarc. Da questo momento inizierà il suo viaggio per riabilitare il suo nome e salvare il mondo, accompagnato dalle sue compagne Raphtalia e Filo.