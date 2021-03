Animal Crossing New Horizons: è GOTY ai Famitsu Dengeki Game Awards

Animal Crossing: New Horizons è stato forse il più grande successo del 2020: in meno di un anno, il simulatore sociale di Nintendo ha accumulato oltre 30 milioni di vendite, ora il gioco rivendica un altro titolo dell’anno. Il successo in termini di vendite non può essere negato, poiché ora è il secondo gioco più venduto su Switch, l’altro aspetto del gioco che è chiaro è che il titolo è stato un successo critico. I fan hanno selezionato New Horizons come uno dei migliori giochi del 2020 ai Famitsu Dengeki Game Awards 2020 e il simulatore di Nintendo ha portato a casa il premio.

I vincitori sono stati finalmente rivelati per i Famitsu Dengeki Game Awards 2020, tra i tanti titoli candidati che sono stati lanciati nel 2020: ci sono stati alcuni grandi successi lo scorso anno, ma ci può essere solo un gioco dell’anno, e quel titolo appartiene ad Animal Crossing: New Horizons. Il titolo ha anche portato a casa il premio Most Valuable Creator e Miglior gioco in Cina: il gioco è uscito in un momento perfetto, poiché il mondo si è chiuso e molte persone sono rimaste bloccate in casa a causa della pandemia di coronavirus. Il gioco ha dato ai giocatori un mondo da esplorare e un luogo in cui socializzare, quindi non c’è da meravigliarsi che sia stato un enorme successo di vendite su Switch.

Oltre a New Horizons, hanno portato a casa cinque premi, il vincitore del gioco dell’anno, Sucker Punch Productions e Ghost of Tsushima: probabilmente aiuta il fatto che il gioco fosse incentrato sulla storia giapponese e che il gioco sia stato ben accolto. Anche il titolo indipendente Sakuna: Of Rice and Ruin si è comportato molto bene, portandosi a casa tre trofei ai Famitsu Dengeki Game Awards 2020.

L’elenco completo dei vincitori è il seguente:

Miglior Rookie – Sakuna: Of Rice and Ruin

Miglior gioco di eSport: Apex Legends

Miglior gioco indie – Sakuna: Of Rice and Ruin

Miglior gioco online – Final Fantasy XIV

Premio Famitsu-Dengeki Speciale – Genshin Impact e Momotaro Dentetsu: Showa Heisei Reiwamo Teiban

Miglior attore – Daisuke Tsuji (Jin Sakai in Ghost of Tsushima )

Miglior attore vocale – Takahiro Sakurai (Cloud Strife in Final Fantasy VII Remake )

Miglior personaggio – Jin Sakai di Ghost of Tsushima

Premio WILDish Indie – Maneater

Miglior grafica – Ghost of Tsushima

Miglior musica – Final Fantasy VII Remake

Miglior scenario – The Last of Us Part II

Miglior creatore in Cina – Hideo Kojima di Kojima Productions

Miglior gioco in Cina – Animal Crossing: New Horizons

Miglior gioco di ruolo – Final Fantasy VII Remake

Miglior gioco di avventura – Altdeus: Beyond Chronos

Miglior gioco d’azione – Sakuna: Of Rice and Ruin

Miglior gioco di azione e avventura – Ghost of Tsushima