Genshin Impact: le novità rivelate nella live del 6 marzo

miHoYo ha tenuto il 6 marzo lo Sneak Peek live stream di Genshin Impact per parlare delle ulltime novità sul gioco e su Invitation of Windblume Festival, il nuovo evento che si terrà a Mondstadt con l’arrivo dell’aggiornamento ver 1.4. Lo stream in particolare ha rivelato che l’evento partirà dal 17 marzo e includerà una replica del banner di Venti e a seguire il banner di Tartaglia (Childe), in cui sarà incluso il nuovo personaggio a quattro stelle Rosaria. Inoltre saranno presenti nuove missioni per personaggi , nuovi nemici e una nuova Archon Quest con Dainsleif.

Rosaria Reveal Trailer

Rosaria è un personaggio a quattro stelle, e utilizza Cryo Vision ed è equipaggiata con una Polearm. In particolare utilizza un’abilità che accelera i tuoi movimenti tra le 18:00 e le 6:00. Shadow Samaritan, di Rosaria aumenta il tasso di CRIT dei membri del gruppo nelle vicinanze dopo che ha attivato il suo Elemental Burst: Rosaria può essere sia DPS che Support.

I remake di Venti e Tartaglia

Venti e Tartaglia (Childe) riceveranno ciascuno un remake del proprio banner nella versione 1.4 di Genshin Impact. Venti e Childe non saranno nello stesso Event Wish, riceveranno ciascuno il proprio banner separato. Si pensa che l’evento di Venti possa iniziare dal 17 Marzo, quando sarà disponibile per tutti i giocatori il nuovo update, e anche perché il 16 marzo finisce l’evento di Hu Tao.

Nuove eventi e armi

Sarà disponibile una nuova missione di Archon Quest (Main Story Quest), dove collaborerai con Dainsleif. Sarà anche presente un evento di Hangout o Data Events, inoltre verranno aggiunti un nuovo arco a cinque stelle e tre nuove armi a quattro stelle:

Elegy for the End

The ALley Flash

Alley Hunter

Wine and Song

Invitation of Windblume Festival

L’evento principale di Genshin 1.4 è il festival Windblume e sarà diviso in tre parti, Aneddoti festivi, Sfide festive e Peculiar Wonderland. Ballads of Breeze è un rhythm game, Bullseye Ballons: un nuovo mini gioco di tiro con l’arco e Floral Freefall: una nuova sfida di volo a vela che può essere giocata in multiplayer. Peculiar Wonderland ti fa sfidare casualmente uno dei tre mini giochi per guadagnare buff prima di combattere un boss.

Tra le modifiche apportate, i Travelers potranno cambiare i loro World Level ogni 24H. Genshin Impact è disponibile su PS4, PC, mobile e PS5 una versione Switch è in sviluppo.