Dragon Ball Z Kakarot: annunciato il DLC su Trunks del futuro

Bandai Namco ha rivelato nuovi dettagli per Dragon Ball Z Kakarot DLC 3, rivelando i suoi contenuti e una stima della data di uscita. Il nuovo DLC DBZ Kakarot si concentrerà sul mondo alternativo in cui Goku è morto a causa della sua malattia cardiaca e con i Cyborg 17 e 18 che stanno devastando il mondo. Solo Trunks e il suo maestro Gohan rimangono come guerrieri della terra. Il DBZ Kakarot DLC 3 è ufficialmente intitolato Trunks The Warrior of Hope e sarà lanciato all’inizio dell’estate 2021. Il DLC si concentra sulla lotta di Trunks contro gli Androidi: questo arco è stato raffigurato in uno dei tanti OVA di Dragon Ball Z ed è una parte davvero unica e fantastica nel complesso, e una delle preferite dai fan. Non è una sorpresa che Bandai Namco abbia deciso di scegliere questa parte come DLC.

Il DLC 3 di Dragon Ball Z: Kakarot è stato rivelato al Dragon Ball Games Battle Hour, il 7 marzo: lo streaming di 12 ore includeva diversi tornei, talk show, live artistici e tantissimi contenuti per i fan. Sono stati fatti anche molti altri annunci: in particolare, sono stati rivelati i dettagli e le note sulla patch più recenti per Dragon Ball Fighter Z, il picchiaduro DBZ di Arc System Works. È l’ultimo gioco per console di Dragon Ball. Come parte della serie Dragon Ball, Dragon Ball Z Kakarot è stato un successo mondiale e attualmente ha raggiunto oltre cinque milioni di copie vendute: con 1,5 milioni di copie vendute nella prima settimana.

Nel complesso il gioco è decisamente negli standard per i fan, finché sei anche abituato al tipo di JRPG che ha a malapena direzione durante le scene di dialogo: Dragon Ball Z Kakarot ha filmati animati incredibilmente belli che ricreano momenti iconici del manga e dell’anime, dove puoi dire molto del budget e dell’impegno profuso, ma le scene degli eventi sembrano piuttosto carenti. Dragon Ball Z Kakarot è stato lanciato per la prima volta il 16 gennaio 2020 su PS4 , PC e Xbox One, una versione next-gen del titolo per PS5 o Xbox Serie X non è stata ancora sviluppata.