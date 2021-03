Rune Factory 5: nuovo trailer durante il live streaming

Lo sviluppatore Marvelous Inc. ha costantemente fornito informazioni sulla versione giapponese di Rune Factory 5. Questa volta, abbiamo avuto modo di vedere un trailer di gioco che è stato mostrato durante il live streaming intitolato To a New Adventure! Seed Member Recruitment Special. Anche se il gioco sembra essere simile ai precedenti, ci sono state alcune nuove funzionalità che lo sviluppatore ha incorporato in Rune Factory 5. Il Seed Circle, ad esempio, consente ai giocatori di trattenere e limitare i mostri nel mezzo di una battaglia per rubare il bottino esclusivo.

Questa funzione ti consente anche di connetterti temporaneamente con detto mostro, trasformandoli in alleati per un tempo limitato. Lo splendido stile artistico e i sistemi di dialogo del gioco possono essere visti anche nel trailer; e sì, anche la pesca. Marvelous Inc. ha rivelato che sono stati apportati miglioramenti alla meccanica agricola nel gioco, rispetto al titolo precedente. È stato anche rivelato che, come Rune Factory 4, l’ultimo gioco della serie presenterà anche un dungeon ad alta difficoltà come Sharence Maze. Inoltre, puoi sbloccare personaggi iconici come Doug e Margaret, se hai un file di salvataggio di Rune Factory 4 sul tuo sistema.

Il mese scorso, Marvelous Inc. ha annunciato una Premium Box per Rune Factory 5 che, come la maggior parte delle cose interessanti, sarà esclusiva solo per il Giappone. La confezione contiene una splendida grafica, una copia del gioco per Nintendo Switch, un visual book, la selezione della colonna sonora del memoriale e un DLC Rune Factory 4 Bachelorette / Bachelor Costume Set. Rune Factory 5 verrà lanciato il 20 maggio in Giappone per Nintendo Switch, ma non è stata fornita una data confermata da XSEED Games per la versione localizzata occidentale del gioco.