Microsoft: l’acquisizione con Bethesda è quasi conclusa

Sappiamo che Microsoft aveva annunciato di aver acquisito Bethesda Softworks al prezzo di 7,5 milioni di dollari, ma allo stato attuale, i termini relativi a quest’ultima non sono stati del tutto conclusi ma, secondo quanto annunciato nel corso delle recenti ore, lo sarà ben presto. Come ben sappiamo, i frutti dell’acquisizione si sono già visti all’interno del mercato, come l’inserimento di DOOM Eternal e non solo sull’Xbox Game Pass.

Secondo quanto annunciato da da Klobrille su Twitter, la United States Securities and Exchange Commission ha recentemente pubblicato un “avviso di efficacia” per l’acquisizione, il che significa che si riferisce ad un avviso da parte del venditore riguardo al trasferimento del controllo esclusivo e dei diritti amministrativi all’acquirente.

Intanto, Providence Equity, il principale azionista di ZeniMax, menziona anche lo stato dell’investimento della società come “realizzato” sulla sua pagina di portafoglio. ZeniMax inoltre non è più elencata come una delle attuali società attive di Providence sul suo sito web. Recenti rapporti hanno suggerito che Microsoft terrà una sorta di evento questo mese non molto tempo dopo il completamento dell’acquisizione per discutere il futuro di Bethesda e le due società collettivamente dopo la chiusura di questa acquisizione.

US Securities and Exchange Commission just published a "notice of effectiveness" in regards to the Bethesda acquisition.https://t.co/JeEqpG2aoQ pic.twitter.com/clRkQNntAF

— Klobrille (@klobrille) March 5, 2021