Monster Hunter Stories 2: data ufficiale e nuovo trailer

Oggi 8 marzo si è svolto un evento digitale dedicato a Monster Hunter, presentato dal producer della serie Ryozo Tsujimoto su alcune novità del franchise targato Capcom: il primo annuncio riguarda Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, spin off della serie seguito del primo capitolo uscito nel 2016, ed annunciato a settembre dello scorso anno durante il Nintendo Direct.

Sarà disponibile in esclusiva Nintendo Switch in tutto il mondo dal 9 luglio 2020. Per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia . Qui potete invece vedere il sito ufficiale di Monster Hunter Stories 2.

Ci sarà anche una Deluxe Edition che, oltre al gioco base, avrà un outfit per Ena “Kuan Coat”, una Lavered Armor per il giocatore, cinque sticker, capigliatura per il giocatore “Spiky Nergal” e outfit per Navirou (costume Pukei-Pukei e Negigante).

Pre-ordinando il gioco (i pre-ordini iniziaranno a breve) si ottiene un altro outfit per Ena “Kamura Maiden”.

Arriveranno anche degli amiibo di Ena, Razewing Ratha e Tsukino, e ci saranno delle quest co-op, in cui fare squadra online con altri giocatori.

Vi lasciamo qui sotto anche con la live completa, divisa nell’annuncio su Wings of Ruin e sulle novità relative a Monster Hunter Rise.