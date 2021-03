The Division 2: il titolo riceverà una nuova modalità

Ubisoft aveva già annunciato precedentemente che avrebbe continuato a supportare The Division 2, lo shooter in terza persona online, disponibile attualmente su PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S e PlayStation 5. Sembrerebbe che ancora per diverso tempo non dovremo dire addio all’opera della casa francese, dove sono stati annunciati nuovi dettagli per i futuri contenuti in arrivo nel titolo.

I giocatori stanno aspettando il grande aggiornamento, che è attualmente in fase di sviluppo e arriverà nel corso dell’anno, anche se non sappiamo con esattezza quando debutterà. Però, con l’update è stata rivelata una nuova modalità mai vista prima all’interno del gioco.

Inoltre, abbiamo saputo che The Division è riuscito ha raggiunto oltre 40 milioni di giocatori, che potrebbe essere grazie all’inserimento del titolo sull’Xbox Game Pass qualche tempo fa, infatti, ora l’opera videoludica non è più disponibile sul catalogo del servizio. Ricordiamo anche che Massive Entertainment, casa responsabile del progetto, è al lavoro sui prossimi giochi incentrati su Avatar e Star Wars.