Classifica italiana: FIFA 21 si riprende la vetta

IIDEA ha comunicato la classifica italiana con i dati relativi alle vendite dei videogiochi nell’ottava settimana di questo 2021, dal 22 al 28 febbraio. Dopo due settimane in testa alla classifica, Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Nintendo Switch), fa un passo indietro ed è ora secondo, superato dal solito Fifa 21 (su PS4). Chiude il podio il nuovo Persona 5 Strikers. L’action RPG con caratteristiche musou di Atlus è terzo anche nella classifica PC, dove primo è invece Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter. Qui sotto potete vedere i titoli top della classifica italiana:

TOTALE

1 FIFA 21 PS4

2 SUPER MARIO 3D WORLD + BOWSER’S FURY SWITCH

3 PERSONA 5 STRIKERS PS4

4 THE LAST OF US PART II PS4

5 GRAND THEFT AUTO V PS4

6 BRAVELY DEFAULT II SWITCH

7 JUST DANCE 2021 SWITCH

8 TEKKEN 7 PS4

9 RING FIT ADVENTURE SWITCH

10 ASSASSIN’S CREED UBISOFT PS4

CONSOLE

1 FIFA 21 PS4

2 SUPER MARIO 3D WORLD + BOWSER’S FURY SWITCH

3 PERSONA 5 STRIKERS PS4

4 THE LAST OF US PART II PS4

5 GRAND THEFT AUTO V PS4

6 BRAVELY DEFAULT II SWITCH

7 JUST DANCE 2021 SWITCH

8 TEKKEN 7 PS4

9 RING FIT ADVENTURE SWITCH

10 ASSASSIN’S CREED UBISOFT PS4

PC

1 SHERLOCK HOLMES: THE DEVIL’S DAUGHTER

2 CURSE OF THE DEAD GODS

3 PERSONA 5 STRIKERS

4 TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE

5 FOOTBALL MANAGER 2021

6 THE SIMS 4

7 GRAND THEFT AUTO V

8 SPYRO REIGNITED TRILOGY

9 BIOSHOCK THE COLLECTION

10 LITTLE NIGHTMARES