The Fabled Woods: annunciata la data d’uscita

Annunciato lo scorso giugno, The Fabled Woods ha ora una data d’uscita ufficiale. Il publisher Headup Games e lo sviluppatore Cyberpunch Studios hanno infatti annunciato la data d’uscita per il mystery in prima persona. Sarà disponibile su PC, via Steam, a partire dal 25 marzo.

Per l’occasione è stato anche pubblicato un trailer, che potete vedere qui sotto.

Queste le caratteristiche e la sinossi di The Fabled Woods su Steam:

“Un visitatore? Ehm. Ciao! Oh sei tu. Che sorpresa. Non molte altre persone vengono a visitare queste parti.”

Vedi, sono venuto qui per stare con qualcuno che ho deluso molto tempo fa. Qualcuno che pensavo di trovare tra questi alberi. Quel qualcuno era mio figlio. Questo è abbastanza per me, siamo qui per te. Questi boschi contengono le risposte alle tue domande, tutto verrà spiegato presto, e questa volta, per favore, fai attenzione.

Percorri il sentiero meno battuto e guarda quali segreti si nascondono tra gli alberi…

Benvenuti a The Fabled Woods, un racconto narrativo oscuro e misterioso. Nonostante la bellezza pittoresca, segreti brutti e terribili si nascondono tra i rami che si muovono, un’oscurità che che la luce del sole non può cancellare.

Fai il primo passo e vivi un viaggio indimenticabile.

Funzionalità chiave