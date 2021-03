XboxOn: giovedì si parlerà dell’acquisizione di Bethesda?

Il profilo Twitter ufficiale Xbox Uk ha da poco pubblicato il calendario delle dirette su Twitch sul canale XboxOn. Oggi ci sarà Call Of Duty: Warzone, domani Football Manager 21, mercoledì Sea of Thieves e venerdì The Elder Scrolls V: Skyrim. Ma l’elemento che salta all’occhio è quel TBA segnato per giovedì 21; è lecito domandarsi se in quella giornata ci sarà un evento relativo ad Xbox Serie X/S in cui si parlerà dell’acquisizione da parte di Microsoft di Bethesda.

Anche nella news di stamattina sulla quasi conclusione dell’affare, veniva infatti suggerito che Microsoft avrebbe tenuto una sorta di evento questo mese non molto tempo dopo il completamento dell’acquisizione.

Oltretutto, il giornalista Jeff Grubb aveva fatto sapere che proprio giovedì avrà in programma qualcosa legato al cosa succede sull’acquisto Xbox/Bethesda.

Per sapere cosa verrà mostrato su XboxOn, bisognerà attendere quindi le 15:30 di giovedì 11. Qui sotto potete vedere il tweet di Xbox UK.