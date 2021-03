FIFA vs PES: una sfida senza fine

Era il 1993 quando la Electronic Arts lanciava il primo titolo di una serie di videogiochi di calcio che avrebbe fondamentalmente cambiato questo settore del mercato per sempre.

Prima, tutto era diverso: FIFA introdusse non solo una simulazione molto più realistica, soprattutto attraverso la visuale isometrica e le animazioni, ma anche un ambiente di gioco in cui era facile immedesimarsi, grazie all’approvazione della federazione(la Fédération Internationale de Football Association, appunto) e a tutte le licenze che le squadre di calcio hanno concesso negli anni.

Insomma, un dominio ineguagliato. Almeno fino al 2003, anno in cui Konami annunciò il lancio di Pro Evolution Soccer, noto al mondo come PES, un’evoluzione di vari titoli che già erano in commercio dal 1994.

C’è davvero differenza?

FIFA e PES: c’è davvero differenza? Ovviamente sì, come è giusto che sia. Si tratta di titoli sviluppati non solo da software house diverse, ma anche forgiatisi in scenari culturali differenti: EA Sports è statunitense, mentre Konami ha sede in Giappone. In linea di massima, FIFA ha sempre offerto un’esperienza più “arcade”, un videogioco scorrevole e rapido, che penalizza magari la singola animazione per garantire, però, un prodotto più lineare, dove è l’azione a farla da padrona; PES, dal canto suo, ha sempre avuto una maggiore attenzione nei confronti del gioco di squadra e dell’effettiva fisica del pallone, dei suoi movimenti e delle sue imprevedibilità.

Una delle caratteristiche più simpatiche di PES, però, è sicuramente quella dei nomi delle squadre di calcio. Non avendo sempre avuto tutte le licenze necessarie, negli anni lo staff si è dovuto ingegnare per inventare nomi più o meno improbabili – ma inequivocabili – per fare riferimento ad una specifica squadra, come il Manchester United, che è diventato Man Red, o il Chelsea, chiamato London FC, oppure il PM Black White, a rimando della Juventus, il To Blue per la FC Empoli o lo Spremonese per lo Spezia Calcio. Insomma, di necessità virtù.

Ad oggi, sono ancora tanti i giocatori che hanno difficoltà nella scelta tra i due titoli: molti hanno optato per seguirli entrambi, provando persino a cimentarsi in vere e proprie scommesse sportive online nella categoria eSport che tanto, negli ultimi anni, ha preso piede, vedendo appassionati di tutto il mondo sfidarsi in tornei virtuali.

FIFA vs PES: c’è un vincitore?

Se volessimo davvero decretare un vincitore, basandoci puramente sui numeri, probabilmente sarebbe FIFA ad uscirne in testa: già nel 2010, infatti, la EA ha comunicato di aver venduto oltre 100 milioni di copie in tutto il mondo! Ma è chiaro che PES abbia impedito all’avversario di avere il monopolio del settore e anzi, negli anni, spesso ha effettivamente offerto un prodotto migliore, non solo in termini di prestazioni ma anche di godibilità, opzioni di gioco e gestione.

Molti, ad ogni modo, operano una scelta dettata in base alle licenze possedute dai due giochi, mirando a poter vedere in campo la propria squadra del cuore, magari col suo nome reale.

C’è da dire, comunque, con l’uscita delle varie edizioni, non c’è mai stato un vero e proprio primato dell’uno rispetto all’altro. E voi, quale preferite?