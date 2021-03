Rust Console Edition: finalmente svelata la finestra di lancio!

Poco tempo fa vi avevamo informato riguardo la versione console di uno dei survival più giocati degli ultimi tempi su PC. Parliamo di Rust e della sua versione console (integrando il tutto nel “nuovo” nome, Rust Console Edition) e siamo venuti finalmente a conoscenza della finestra di lancio ufficiale.

In arrivo nel periodo primaverile, lo sviluppo delle versioni PlayStation 4 e Xbox One è affidata al team Double Eleven (sviluppatore dietro Minecraft Dungeons e Prison Architect. Inoltre, il medesimo ha anche iniziato una fase di test in closed beta.

Il titolo in questione, comunque, deve il suo successo a diversi fattori, tutti più o meno ricorrenti tra i giocatori che cercano l’hardcore gaming, sia esso derivante da una ripida curva di apprendimento o dall’attività di altri giocatori, specialmente improntati al PvP.

Anche gli amanti del survival però, avranno pane per i loro denti, visto che Rust si presenta con un’enorme varietà di oggetti craftabili e una vasta gamma di armi di ogni tipo. Mentre vi lasciamo alla descrizione di Rust Console Edition, riproponiamo in calce il trailer dalla breve durata di un minuto che ritrae alcune sequenze dalle versioni console che arriveranno, come detto poco sopra, questa primavera.