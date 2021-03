It Takes Two: pubblicato un nuovo story trailer

It Takes Two, attesissima nuova creazione da parte dello studio dietro il titolo cooperativo A Way Out, Hazelight Studios, sarà disponibile tra meno di un mese e il team non smette di pubblicare tanto nuovo materiale informativo per i propri fan.

L’ultima novità è uno story trailer pubblicato solo pochi istanti fa, il quale racconta di Cody a May, una coppia di sposi sull’orlo del divorzio. Essi vengono trasformati da un incantesimo in bambole della loro figlia Rose, entrando in un mondo ricco di imprevedibilità e di momenti intensi, che esistono unicamente come risultato della loro relazione spezzata.

I giocatori si faranno strada attraverso esperienze metaforiche uniche: Cody, ad esempio, scoprirà che la sua serra è stata distrutta in conseguenza all’abbandono delle sue passioni, e May combatterà contro gigantesche pedine degli scacchi.

It Takes Two guiderà i giocatori attraverso sfide e avventure allegramente dirompenti che costringeranno Cody e May a superare le loro differenze mentre si impegnano insieme per ritrovare la loro amata figlia. Con un cast variegato composto da personaggi bizzarri ma accattivanti, che li aiuteranno lungo il cammino, l’unione delle forze porterà a un incredibile viaggio di cooperazione che metterà alla prova la loro sintonia.

Attualmente sono aperti i preordini e vi ricordiamo che It Takes Two sarà disponibile a partire dal 26 marzo per PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Origin e Steam al prezzo di €39.99. Inoltre, sappiate che per le versioni console sarà disponibile, gratuitamente, l’aggiornamento per avere la versione next-gen.