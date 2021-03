Sport virtuali, un mondo nuovo

Quando si parla di sport virtuali non si fa riferimento ai videogiochi in generale, ma ad una tipologia ben specifica di giochi pensati per l’ambito delle scommesse sportive. Si tratta di tutta una serie di eventi totalmente simulati, capaci però di far immergere chi li segue in scenari davvero realistici grazie ad un’esperienza video e sonora coinvolgente.

Il successo degli sport virtuali

Gli sport virtuali nascono come versione simulata dei più famosi fantasy game. Chi non conosce qualcuno che giochi a fantacalcio, tanto per capirci? Si è voluta unire questa passione di molti per lo sport e per la sua gestione manageriale a tutta una serie di gare ed incontri, con tanto di calendario e quote di scommessa che, come lato positivo, hanno un terreno letteralmente neutrale: nessun problema di pioggia, nessun infortunio o errore umano.

Il fatto che gli sport virtuali siano creati attraverso l’utilizzo di tecnologie avanzate e che facciano uso sia della grafica 3D che dell’intelligenza artificiale fa sì che il giocatore possa approcciare, in un modo moderno e divertente, ad un mondo nuovo, adrenalinico. La maggior parte degli eventi, infatti, dura solo alcuni minuti: non serve stare per ore davanti al televisore per sapere come andrà a finire la partita di calcio che stiamo seguendo!

Come funzionano gli sport virtuali

Essendo pensati puramente con l’intento di ampliare il panorama su cui scommettere, gli sport virtuali sono seguiti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), che certifica l’algoritmo casuale che ha il compito di determinare il vincitore, o i vincitori, delle varie categorie. Una cosa, però, rimane invariata rispetto agli eventi reali: relativamente alla singola competizione di una data disciplina, vengono create quote più basse per i partecipanti con maggiori possibilità di vittoria, e viceversa.

Quindi, in questo tipo di sport non si è soltanto ricreata una struttura grafica e sonora ad imitazione della realtà, ma anche la possibilità di incontrare scenari davvero probabili, perché le possibilità di riuscita della squadra o del giocatore siano basate su elementi statistici, su effettive probabilità. Da qui ne deriva che, per potersi divertire, non è nemmeno necessario avere una conoscenza troppo approfondita delle dinamiche del singolo sport e, anzi, per poter migliorare le proprie performance basta solo un po’ di attenzione al dettaglio.

Dove e come giocare agli sport virtuali

Al giorno d’oggi è possibile avventurarsi in questo universo in maniera davvero facile: quasi tutti i siti di casino online che offrono anche scommesse sportive hanno dedicato una sezione a questi giochi. È possibile seguire questi brevi eventi in diretta spesso anche attraverso lo smartphone o il tablet, visto che la maggior parte dei portali offre, se non delle vere e proprie app, quantomeno un responsive design.

Il mondo, però, non è fatto solo di calcio! Tra gli sport virtuali più comuni, infatti, troviamo anche hockey, tennis, volley, basket e corse di vario tipo, per non parlare di tiro con l’arco e badminton. Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti.