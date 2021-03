Guilty Gear Strive: possibile nuova beta prima del lancio

L’ultima fatica di Arc System Works, l’atteso Guilty Gear Strive, sarebbe dovuto uscire nel mese di aprile ma, solo poco tempo fa, il team di sviluppo ha ufficialmente posticipato la data d’uscita a giugno.

Le ragioni sono molteplici: dall’implementazione di vari miglioramenti alle lobby multiplayer alle partite online, il tutto venuto a galla dopo la prima fase di beta aperta a tutti.

A quanto pare però, i giocatori potrebbero testare con mano i miglioramenti sopra descritti anche prima dell’uscita a giugno. Infatti l’opera, nuovamente mostrata al New Game+ Expo 2021, potrebbe ricevere un’ulteriore beta, almeno stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori.

Al momento, la data d’uscita ufficiale è fissata per l’11 giugno per PlayStation 4, PlayStation 5 e PC, con in più la possibilità di avere un accesso anticipato per i possessori delle edizioni Deluxe e Ultimate. Al lancio, Guilty Gear Strive avrà un roster composto da 15 combattenti, incluso il recente personaggio di I-No e quello di Anji Mito.