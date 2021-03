Loop Hero a quota 150 mila giocatori in sole 24 ore

Loop Hero, titolo roguelike RPG vecchia scuola targato Four Quarters e sotto l’ala protettrice della buon vecchia Devolver Digital, ha venduto nelle prime 24 ore dall’uscita (4 marzo) ben 150.000 copie.

Inoltre, ha già una media di recensioni “Estremamente Positiva” sulla piattaforma Valve, come potete vedere qui. In Loop Hero, il mondo intero è stato gettato nel caos di un loop temporale.

Grazie all’utilizzo di un deck sempre in espansione, potremo posizionare nemici, edifici e superfici lungo il cammino di ogni spedizione per recuperare la memoria del nostro eroe e rimettere in sesto l’ordine naturale delle cose.

Essendo fondato sul genere dei roguelike, ci si può aspettare tanto loot per ogni classe, migliorando nel frattempo l’accampamento dal quale ripartire ogni volta. Come avrete capito, vi saranno diverse classi, tante carte e guardiani vari per “porre al termine il ciclo di disperazione.

Vi lasciamo alla descrizione del titolo, seguita dal trailer ufficiale di lancio.