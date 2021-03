Monster Energy Supercross The Official Videogame 4: finalmente uscito il titolo!

Milestone e Feld Entertainment sono liete di annunciare l’uscita di Monster Energy Supercross The Official Videogame 4 (qui il nostro provato). Da oggi, il nuovo capitolo dell’amata serie è disponibile in early access su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X e S, Xbox One (per chi ha prenotato il gioco), con l’obiettivo di abbracciare i fan di tutto il mondo grazie ad una serie di nuove entusiasmanti feature.

La novità più importante è la struttura della nuovissima modalità Carriera. Quest’anno per la prima volta nella storia del franchise, i giocatori dovranno affrontare nuovi modi per vivere il loro sogno da pilota, sia scalando le classifiche sia personalizzando la loro esperienza. L’obiettivo principale è raggiungere la gloria, iniziando come Supercross Futures e cercando di diventare il miglior pilota del mondo. Ciò significa non solo gareggiare per vincere, ma anche migliorare le abilità durante il percorso. Il nuovo sistema skill tree è la chiave: raccogliere punti attraverso gare, eventi speciali, allenamento e attività del diario, darà la possibilità di aumentare le statistiche specifiche che avranno un impatto sulle prestazioni del pilota.

In un paesaggio ispirato alle Isole del Maine, i giocatori sperimenteranno il nuovo Compound, una terra dedicata al free-roaming e alle gare contro gli amici. Ci saranno molte piste disponibili insieme a sfide e oggetti da collezione da scoprire.

Anche l’amato Track Editor è tornato con più opzioni che mai. I giocatori possono ora esprimere il loro pieno potenziale creativo, utilizzando nuovi moduli in combinazione con Tuff Blox, strutture Starting Gate e molti altri oggetti.

Grazie agli editor, i giocatori possono personalizzare il proprio pilota e la propria moto utilizzando tantissimi contenuti. Monster Energy Supercross The Official Videogame 4 presenterà 110 brand ufficiali sia per la personalizzazione estetica che per le prestazioni.

Il multiplayer garantisce un’esperienza senza lag grazie ai server dedicati, arricchiti dalla modalità Race Director. E c’è di più: sei pronto a vincere sul serio? Finalmente anche Monster Energy Supercross The Official Videogame 4 fa il suo ingresso nel mondo degli E-sport, spingendo i giocatori al limite per diventare un leggendario eSX Rider! Per la prima volta potrai competere nel campionato ufficiale di eSport Monster Energy Supercross e dimostrare di essere il migliore! Resta sintonizzato per ulteriori aggiornamenti.

Monster Energy Supercross The Official Videogame 4 sarà disponibile in tutto il mondo su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X e S, Xbox One, PC (via Steam) e Google Stadia l’11 marzo 2021.