My Hero Academia: clamorose rivelazioni sul One For All!

Il manga di My Hero Academia sta continuando a regalare ai fan momenti altissimi. La serie di Kohei Horikoshi ha preso una piega decisamente drammatica negli ultimi numeri: mentre i più grandi eroi del Giappone, insieme ai giovani studenti della Yuei, stanno ancora recuperando dalle ferite riportate nella guerra contro l’Unione dei Villain, la società sta facendo i conti con le implicazioni di ciò che è accaduto.

Le rivelazioni di Dabi su Endeavor e su Hawks hanno minato la fiducia della popolazione dei pro heroes, causando un’ondata di poteste e il ritiro di molti eroi, che si vanno a sommare alle ingenti perdite sofferte in battaglia e all’evasione di massa di tanti, pericolosissimi villain dalla prigione del Tartaros.

Dopo aver speso i recenti capitoli nella ricostruzione del passato della famiglia Todoroki, Horikoshi ha deciso di portarci direttamente nella mente di Izuku, ancora in coma per i postumi della battaglia contro Shigaraki. Attenzione però: da questo punto in avanti l’articolo contiene degli spoiler!

Il recente capitolo 304 di My Hero Academia ci ha dunque portato nella psiche di Izuku, nel luogo dove il giovane eroe è in grado di incontrare i suoi predecessori, i possessori precedenti del One For All. Ed è proprio in questa occasione che, oltre a conoscere il quarto portatore del suo Quirk, Deku ha scoperto una terribile verità su di esso.

Immerso nell’ambiente chiuso di una stanza, Izuku ha incontrato infatti Hikage Shinomori, il quarto portatore del One For All. Shinomori ha rivelato a Izuku di essere stato un portatore sui generis del Quirk: infatti non lo ha mai utilizzato in battaglia, ma si è limitato a vivere in una stanza, cercando di sviluppare il più possibile il Quirk, senza mai compiere nessuna azione da eroe.

Shinomori quindi non è andato incontro a una fine violenta, come accaduto ad esempio a Nana Shimura, ma si è limitato a passare il One For All e a morire di vecchiaia… all’età di quarant’anni! Questo è il segreto che Shinomori ha in serbo per Izuku: il One For All è fondamentalmente incompatibile con il corpo di chi possiede già un Quirk, e può essere utilizzato al suo massimo potenziale soltanto da qualcuno che sia nato privo di Unicità. Per questo il primo vero portatore del One For All sarebbe stato All Might, che è stato estremamente fortunato ad aver trovato un individuo degno, e al contempo privo di Quirk, proprio in Deku per trasmettere il suo potere.

Ma è qui che la questione si complica ulteriormente. Shinomori ha spiegato anche a Izuku che il One For All dovrebbe essere trasmesso soltanto a persone prive di Quirk, ma proprio a partire dalla generazione di Izuku queste si sono fatte estremamente rare. Secondo il quarto portatore, Izuku deve fare i conti con il fatto che non potrà trasmettere il suo potere a nessuno, e questo significa una sola cosa: lo scontro definitivo contro All For One dovrà essere combattuto e vinto proprio da Deku. Non ci saranno ulteriori possibilità!

Vi ricordiamo che la quinta stagione dell’anime di My Hero Academia è pronta a fare il suo ritorno il prossimo 27 marzo 2021. La data si avvicina, siete pronti?