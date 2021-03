Kakegurui: il sequel live-action arriva il prossimo aprile!

Nell’universo manga e anime Kakegurui è probabilmente una delle opere più peculiari in circolazione. Ambientato in una prestigiosa scuola privata riservata ai figli dell’élite gapponese, la Hyakkaou Private Academy, il manga di Homura Kawamoto e Toru Naomura ha come protagonista la studentessa appena trasferitasi Yumeko Jabami, pronta a insinuarsi nel complesso sistema di gioco d’azzardo che regola l’accademia. Ben presto però appare chiaro che la ragazza insegue un brivido più alto (e molto più pericoloso) che quello delle semplici scommesse.

Serializzato a partire dal 2014 sulla rivista Gangan Joker di Square Enix, Kakegurui aveva già ispirato un adattamento live-action di 10 episodi nel 2018 (attualmente disponibile su Netflix), con una seconda stagione e un film live action nel 2019. Alla serie si è ispirato anche il manga spin-off Kakegurui Twins (il cui adattamento live-action arriverà su Amazon Prime Video il prossimo 26 marzo), e un adattamento animato di due stagioni prodotto dal 2017 e trasmesso su Netflix in tutto il mondo a partire dal 2018.

Ora è pronto ad arrivare anche un film sequel live-action, Kakegurui Last Resort Russian Roulette, che, nell’ultimo trailer (che potete vedere in calce all’articolo) ha rivelato anche la sua data d’uscita: il prossimo 29 aprile 2021. La regia è stata affidata a Tsutomu Hanabusa, già director della serie, e vedrà il ritorno di molti membri del cast originale, anche se l’attenzione è tutta concentrata sull’antagonista di questa pellicola, Makuro Shikigami, che sarà interpretato dal popolare cantante Ryusei Fujii, uno dei membri del gruppo j-pop Johnny’s West.

Siete pronti a questo live-action? Kakegurui vi aspetta!