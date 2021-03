Disintegration: chiuso il developer V1 Interactive

Una triste notizia per tutti i fan del genere sparatutto: V1 Interactive, il team di sviluppo indipendente responsabile del recente Disintegration (qui la nostra recensione), ha annunciato la sua chiusura. Lo studio, fondato nel 2016 da Marcus Lehto, uno dei co-creatori di Halo, è stato infine costretto da una situazione economica non più sostenibile a chiudere i battenti.

L’annuncio è arrivato con un tweet attraverso il profilo ufficiale dello studio indie:

Anche il presidente Lehto ha voluto dire qualche parola di commiato per quello che era un progetto da lui profondamente sentito:

Fatale per lo studio, oltre sicuramente alla pandemia da Covid-19, è stato anche il risultato al di sotto delle aspettative di Disintegration, che, dopo un lancio complicato, è andato incontro a molte difficoltà e persino alla rimozione del multiplayer. Disponibile su Playstation 4, Xbox One e PC (via Steam), Disintegration è comunque ancora completamente giocabile in single player, ma ora che V1 Interactive è stata costretta a chiudere i battenti, chissà cosa ne sarà del supporto post lancio per il titolo uscito lo scorso giugno 2020.

We are sad to inform you that V1 Interactive is officially closing.

We want to thank all the talented people at V1, both past and present, who helped make the last 5 years wonderful.

And a heartfelt thanks to the amazing community that supported us. pic.twitter.com/XX6Sxtc32o

— V1 Interactive (@V1Interactive) March 8, 2021