PlayStation 5: bagarini messi alle strette nel Regno Unito

Il bagarinaggio ai danni di PlayStation 5 è una delle pratiche più odiate da tutti, soprattutto nel Regno Unito. Nei mesi di lancio della console infatti, questi individui si sono accaparrati la maggior parte delle scorte della piattaforma next-gen di Sony Interactive Entertainment, permettendosi così di vendere ogni unità a prezzi estremamente alti, in modo da poter guadagnare su ogni PS5 venduta. Questa pratica però sembra destinata a concludersi presto.

Sony sta garantendo infatti scorte maggiori in UK, fattore che sta permettendo a i giocatori di riuscire ad acquistare la console presso rivenditori autorizzati e non per mano ai bagarini. Questi, dal canto loro, stanno correndo ai ripari abbassando il prezzo di PlayStation 5, che adesso viene venduta dai terzi a circa 600 sterline (e non più 700). Questo prezzo però è destinato a scendere ancora, sia per l’aumento delle scorte, sia perché gli utenti hanno deciso di evitare l’acquisto per mano dei bagarini. Nelle prossime settimane (al massimo tra qualche mese) l’hardware dovrebbe essere disponibile per tutti nei negozi, abbattendo definitivamente il fenomeno del bagarinaggio.

