Microsoft smentisce l’evento Xbox dedicato ai titoli Bethesda

Nella giornata di ieri vi abbiamo riportato del rumor legato al possibile evento che Microsoft avrebbe tenuto questo giovedì insieme a Bethesda, streaming che avrebbe sancito una volta per tutte l’acquisizione di Zenimax da parte del colosso di Redmond. Siete in hype per l’evento? Scematelo tutto, perché è arrivata la smentita ufficiale da parte della divisione inglese di Xbox.

Samuel Bateman, ossia il responsabile del marketing di Xbox UK, è intervenuto tramite Twitter per gettare acqua sul fuoco che stava divampando, asserendo che quel TBA indicato nel tweet è stato indicato perché al momento quelli di Xbox non sanno ancora quale sarà il titolo da giocare:

Dunque, Microsoft ha deciso di attendere ancora un po’ prima di rispondere a Sony Interactive Entertainment con il primo evento streaming dell’anno dedicato ai titoli in arrivo su Xbox Series X/S, su Xbox One e su PC Windows.

Thursday's #XboxOn stream has nothing to do with Bethesda. It's just us playing games and we haven't decided which one yet.

— Samuel Bateman (@samuelofc) March 8, 2021