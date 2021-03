EA Motive: è al lavoro su un nuovo titolo, rumor

Secondo quanto riferito, il team di sviluppo di EA Motive sta lavorando al suo prossimo videogioco. Mentre i dettagli rimangono scarsi su cosa sia effettivamente questo progetto, EA Motive ha dichiarato che il titolo a cui sta lavorando è un IP consolidato. Lo studio canadese è diventato più noto negli ultimi mesi grazie al successo di Star Wars: Squadrons: il gioco di combattimento aereo di astronavi è stato lodato per la sua meccanica rigida e la completa mancanza di micro transazioni, spesso paragonato al vecchio titolo preferito dai fan Star Wars: Rogue Squadron. Dopo aver annunciato la cancellazione di Gaia, dopo sei anni di sviluppo, gli sviluppatori si sono dedicati alla realizzazione del nuovo progetto.

La notizia arriva per gentile concessione dell’insider del settore Jeff Grubb: nell’ultimo episodio del suo podcast GamesBeat Decides, a lui e al co-conduttore Mike Minotti è stato chiesto da un ascoltatore su cosa sta lavorando lo studio EA Motive. Subito dopo i 450 minuti, Grubb risponde riassumendo che sebbene sappia su cosa sta lavorando l’azienda, non può dirlo. L’unica bocconcino informazione che fornisce oltre a confermare che si tratta di un IP consolidato è che crede che renderà felici molte persone. Nonostante i giocatori ora sappiano che il nuovo gioco è ambientato all’interno di un particolare franchise, non specifica se l’IP è di proprietà di EA, o anche una proprietà di terze parti, simile a ciò che EA Motive ha fatto con Star Wars. Electronic Arts ha appena annunciato l’intenzione di dare ai suoi studi una maggiore autonomia creativa, quindi c’è motivo di credere che la compagnia potrebbe far rivivere franchise dormienti preferiti dai fan.

Mentre il misterioso IP dovrebbe rendere felici i fan, la notizia di EA Motive che sviluppa un nuovo titolo con un IP esistente indica che il gioco potrebbe essere lontano dal suo lancio. Sarà essere interessante vedere quando e dove queste società di gioco decidono di mostrare le carte che hanno tenuto vicino ai loro proverbiali forzieri.