Kuro no Kiseki: il sito ufficiale rivela le prime informazioni sul titolo

Falcom ha lanciato il sito web ufficiale di The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki, che rivela le prime informazioni che riguardano i personaggi, l’ambientazione e il sistema di battaglia del gioco. Di seguito una panoramica dei dettagli:

Personaggi

Van Arkride

Un giovane Spriggan con capelli neri striati di blu e occhi blu intenso che lavora principalmente nel centro storico della capitale Edith.

Agnes Claudel

Una ragazza con carattere gentile e bei capelli biondi lunghi, ma una grande forza di volontà dietro i suoi occhi freddi.

Feri Al-Fayed

Una ragazza con la pelle marrone, i capelli corti e un fisico minuto che è anche un giovane membro del corpo di alto rango jaeger Kurgha Soldiers.

Aaron Wei

Un playboy che si era fatto un nome come donnaiolo nel massiccio quartiere orientale della Repubblica e leader della gioventù dal sangue caldo.

Repubblica di Calvard

Una delle più grandi nazioni del continente, situata nel Midwest Zemuria. Originariamente un monarca, è diventata una repubblica democratica in seguito alla rivoluzione democratica avvenuta cento anni fa. La capitale della Repubblica Calvard e la più grande metropoli del continente.

Spriggan

Una sorta di professione clandestina nata dal crogiolo di diversità che è la Repubblica Calvard. Alcuni giorni come investigatori, altri come negoziatori e altri come cacciatori di taglie, sono pronti per qualsiasi lavoro da qualsiasi cliente.

Nuovo sistema di combattimento

In The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki , il sistema di combattimento AT (Action Time) in stile comando utilizzato finora nella serie è stato rinnovato. Con un nuovo sistema unico che passa senza soluzione di continuità dalle battaglie d’azione sul campo alle battaglie in stile comando, puoi goderti battaglie ancora più veloci e strategiche.

Sistema di base

Quando scopri un nemico sul campo, puoi iniziare una battaglia d’azione. Durante una battaglia d’azione, puoi passare a una battaglia di comando schierando l’orbment di combattimento Xipha.

Puoi eseguire varie azioni sul campo, inclusi attacchi combo e potenti attacchi a nemici mirati, e se fai parte di un gruppo, puoi passare liberamente da un personaggio all’altro durante la battaglia. E poiché il lato nemico lancerà anche vari attacchi dal lato del giocatore, azioni come la regolazione della posizione sul campo e l’evasione sono fondamentali per evitare danni. The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki sarà lanciato quest’anno su Play Station 4.