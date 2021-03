League of Legends Wild Rift: data di open beta vicina per le Americhe?

Riot Games ha costantemente aggiunto nuove regioni a League of Legends: Wild Rift durante la fase di open beta test e ora lanceranno il gioco nelle Americhe, in Brasile e in America Latina. Una volta che la beta aperta sarà disponibile in queste regioni, le persone che vi risiedono potranno scaricare il gioco direttamente da App Store e da Google Play e giocarci senza alcuna registrazione. Di seguito i dettagli riguardanti il lancio di League of Legend: Wild Rift in queste regioni:

Secondo l’annuncio precedente di Riot Games nel 2020, League of Legends: Wild Rift doveva essere lanciato in Canada e nelle Americhe questo mese stesso, ovvero marzo 2021, tuttavia, la data esatta di lancio non è stata rivelata: Riot Games ha annunciato che la data dell’Open Beta delle Americhe sarà annunciata oggi, 9 marzo e sarà anche disponibile per i giocatori in Brasile e America Latina nello stesso periodo.

Sebbene non ci saranno limitazioni nei server del Brasile e dell’ America Latina, i giocatori delle Americhe non saranno in grado di abbinare giocatori al di fuori del continente anche se viaggiano all’estero. Inoltre, se hai giocato registrando il tuo account su un altro server, dovrai trasferirlo nella regione delle Americhe e i tuoi progressi andranno persi, ovvero dovrai ricominciare dal livello 1. In breve, il tuo account verrà resettato completamente: tuttavia, i Wild Core acquistati verranno ripristinati.

Per fortuna, Riot Games sta preparando un evento speciale per i giocatori delle Americhe per mettersi al passo con il mondo in termini di Blue Motes, XP, campioni e persino contenuti esclusivi degli eventi precedenti. Nel frattempo, Riot ha anche annunciato un nuovo evento in-game globale chiamato Wild Rift Journey che verrà lanciato con l’evento annunciato per le regioni delle Americhe. I dettagli completi sull’evento Wild Rift Journey saranno presto rivelati. League of Legends: Wild Rift è disponibile per dispositivi mobile.