 League of Legends Wild Rift: beta in arrivo il 29 marzo

Riot Games ha annunciato per il 29 marzo la open beta per League of Legends: Wild Rift, un gioco mobile multiplayer online battle arena sviluppato e pubblicato per Android e iOS che verrà lanciato nelle Americhe e in Canada. Wild Rift è un 5v5 con abilità e strategia, una versione modificata del gioco per PC, ed è stato creato da zero per i dispositivi mobile: il gioco consente ai giocatori di fare squadra con gli amici e bloccare il campione avversario.

League of Legends: Wild Rift, è un MOBA (multiplayer online battle arena) in prospettiva isometrica 3D, consente ai giocatori di competere in partite che durano da 15 a 20 minuti. Le squadre lavorano insieme per distruggere il Nexus, una struttura nella base della squadra nemica eludendo una linea di torrette, una linea di strutture difensive. Ogni partita di League of Legends: Wild Rift inizierà sempre con i personaggi che partiranno relativamente deboli ma guadagneranno forza accumulando oggetti ed esperienza nel corso del gioco.

I giocatori controllano un campione che ha abilità uniche per combattere una squadra di giocatori o unità controllate dall’IA. In ogni partita Wild Rift, tutti i campioni iniziano relativamente deboli ma aumentano di forza raccogliendo oggetti ed esperienza durante il gioco. Il titolo è stato annunciato il 15 ottobre 2019, in occasione del decimo anniversario di League of Legends. Il gioco è stato rilasciato in closed beta nel sud-est asiatico tramite Google Play e Test Flight di Apple nel settembre 2020. La data di uscita ufficiale del gioco è ancora sconosciuta, sebbene una open aperta in Nord America inizierà il 29 marzo. Il titolo sarà disponibile solo su mobile.