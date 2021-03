Apex Legends: vediamo come si comporta su Nintendo Switch

Apex Legends, il battle royale free to play disponibile su PC, Xbox One e PlayStation 4, finalmente approda anche su Nintendo Switch, dove i giocatori hanno la possibilità di provare l’opera videoludica sull’ibrida targata Nintendo. Ebbene, nel corso delle recenti ore, Panic Button ha avuto modo di parlare della versione appena citata su Famitsu, descrivendo come gira su Switch.

Apex Legends si presenta con una risoluzione a 720p in modalità dock e 576p in modalità portatile, il tutto mediante un framerate fisso a 30 fotogrammi al secondo. Anche se, in genere, titoli di questo calibro girano a 60 fps, è sicuramente una buon porting, considerando l’hardware presente su Nintendo Switch. Inoltre, vi ricordiamo che Panic Button ha già lavorato a diversi porting come Wolfenstein The New Colossus, DOOM, DOOM Eternal, The Witcher 3 Wild Hunt e tanti altri.