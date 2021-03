Fall Guys: il trailer della Stagione 4 verrà pubblicato dalla prossima settimana

Mediatonic ha annunciato delle novità interessanti per la Stagione 4 di Fall Guys Ultimate Knockout, battle royale disponibile su PC e PlayStation 4, dove arriverà anche per Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X a partire da quest’estate. Intanto, proprio per stuzzicare l’appetito agli appassionati della produzione, hanno annunciato la pubblicazione di un nuovo trailer.

Scendendo nei dettagli, la clip video al cui interno verrà rivelata la data d’uscita della Stagione 4 di Fall Guys Ultimate Knockout, sarà pubblicata a partire dalla giornata del 15 Marzo. Inoltre, nella stessa giornata, partiranno i doppi punti fama, un’occasione da non buttare per coloro che giocano al titolo. Ecco una breve descrizione del gioco:

In Fall Guys: Ultimate Knockout, orde di giocatori si affrontano online, round dopo round, in un folle crescendo di caos finché non rimarrà un solo vincitore! Supera ostacoli bizzarri, sbaraglia avversari pronti a tutto e domina le rigide leggi della fisica mentre tenti di raggiungere la gloria. Saluta la tua dignità e preparati ad accettare fallimenti rocamboleschi nella tua ascesa verso il trionfo finale!

