Microsoft finalizza l’acquisizione di Bethesda

Microsoft ha annunciato di aver completato l’acquisizione di ZeniMax Media, società madre di Bethesda Softworks, attraverso un post dedicato su Xbox Wire. Grazie a questa acquisizione, Xbox dà il benvenuto ad otto studi di sviluppo, tra cui Bethesda Game Studios, id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog e Roundhouse Studios, e di riflesso alle loro community di giocatori.

Entro la fine dell’anno Xbox condividerà nuove prospettive sui propri team di sviluppo ma nel frattempo, per celebrare al meglio questo momento, nel corso di questa settimana nuovi giochi Bethesda saranno inclusi all’interno di Xbox Game Pass.

Nell’immagine qui sotto alcuni dei titoli più famosi dei team che entrano a far parte di Microsoft.

Bethesda diventa dunque ufficialmente un team Microsoft. Si è concretizzata una delle acquisizioni che hanno fatto più parlare degli ultimi anni, e lo stesso team di Rockville ha voluto celebrare il momento con un video ed un messaggio ai suoi sostenitori. Il filmato, che potete vedere qui sotto, dal titolo “Here’s to the Journey”, vuole far capire come un piccolo studio del Maryland, dal 1986, è cresciuto diventando uno dei team più noti al mondo. E che questo è solo l’inizio, perché ora inizia un nuovo viaggio.

Questo il messaggio dell’SVP del PR e Marketing Pete Hines sul sito ufficiale di Bethesda:

Oggi segna l’inizio di un nuovo capitolo per Bethesda Softworks come parte del team Xbox di Microsoft.

Anche se potreste aver pensato che ciò fosse già accaduto dopo l’annuncio dello scorso anno, sta diventando ufficiale solo ora poiché l’accordo ha superato le necessarie approvazioni normative ed è stato firmato. Se non hai avuto la possibilità di leggere ciò che Phil Spencer, Todd Howard e io abbiamo scritto nei nostri post quando abbiamo annunciato i nostri piani l’anno scorso, dovreste prendervi un momento per leggerli, così come il post di Phil su Xbox Wire di oggi.

Innanzitutto, lasciatemi dire che non stiamo facendo annunci o modifiche importanti in questo momento. Come abbiamo tutti condiviso, l’aspettativa è che Bethesda Softworks e i nostri studi continuino come abbiamo fatto in passato, solo con più supporto e risorse di quanto abbiamo mai avuto prima. Ovviamente, Game Pass è stata un’iniziativa importante per Xbox e lavoreremo per inserire in Game Pass ancora più giochi che mai. Oltre a questo? Restate sintonizzati, abbiamo appena iniziato il viaggio insieme.

In secondo luogo, sarei negligente se non dicessi che è un giorno agrodolce dato che il nostro fondatore, Robert Altman, è morto il mese scorso. Tra le sue tante ammirevoli qualità c’era l’incredibile spirito di famiglia e lealtà che condivideva con tutti noi. Sarò per sempre grato per i suoi sforzi nel trovare il posto perfetto per ZeniMax, Bethesda e i nostri studi e dipendenti, per continuare il loro eccellente lavoro in futuro.

Vorrei anche ringraziare Phil Spencer e tutte le persone di Xbox e Microsoft con cui è stato un vero piacere lavorare, mentre ci preparavamo per questo nuovo capitolo. La collaborazione, il rispetto reciproco e il supporto che ci hanno mostrato durante questo processo è stato straordinario. Sono lieto di continuare gli ottimi rapporti che abbiamo costruito insieme negli ultimi decenni, prima come partner e ora come colleghi nella stessa azienda.

E, naturalmente, voglio dire grazie a tutti voi per il vostro supporto. Non è qualcosa che prendiamo mai alla leggera o per scontato. Quest’anno segna 35 anni dalla creazione originale di Bethesda Softworks. Raggiungere una pietra miliare come quella, oltre a vivere un’occasione storica come questa acquisizione, mette in prospettiva quanto abbiamo fatto per arrivare a quel momento. Un viaggio che non varrebbe la pena senza che tutti voi lo condividiate.