Watch Dogs Legion: disponibile la modalità online

Come annunciato precedentemente, da oggi 9 marzo è disponibile la modalità online di Watch Dogs Legion. Per festeggiare il lancio, Ubisoft ha pubblicato il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa modalità, disponibile gratuitamente, permette di giocare in multiplayer online nelle nuove missioni co-op e collaborate nelle nuove Tactical Ops. Inoltre, si può competere in un deathmatch free-for-all nella Spiderbot Arena. Lasciandovi al filmato qui sotto vi ricordiamo che Watch Dogs Legion è disponibile su Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5, PC (Epic Games Store e Ubisoft Store) e Stadia.